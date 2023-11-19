У білому пальті і з гарним мейкапом: княгиня Шарлін захопила ще одним образом

Цього тижня у князя та княгині Монако було кілька спільних виходів.

У п'ятницю Альбер II та його дружина княгиня Шарлін вручили медалі з фізичного виховання та спорту на стадіоні "Луї II".

45-річна Шарлін мала розкішний вигляд, одягнена у біле пальто, штани з широкими штанинами та бордову трикотажну кофту. Біляве волосся княгиня красиво уклала і зробила легкий денний макіяж.

Сьогодні принцеса з чоловіком та двома дітьми відвідувала службу на честь Національного дня Монако. І цього разу також обрала вбрання у червоно-бордових відтінках. Шарлін не тільки повернула собі колишній білий колір волосся, а й почала мати значно кращий, ніж ще рік тому, вигляд.

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / Фото: Getty Images

Торік княгиня перенесла кілька операцій, але княжий палац не ділився подробицями, лише зрідка розповідав про її стан здоров'я.

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