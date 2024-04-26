У білому пальті і з новим укладанням: княгиня Шарлін із родиною приїхала до Гамбургу

Княгиня Шарлін, її чоловік князь Альбер II та двоє дітей – принц Жак та принцеса Габріелла були присутні на відкритті секції модельного будівництва Монако у Мініатюрній країні чудес у Гамбурзі.

Княже подружжя взяло із собою у закордонну поїздку дітей, що буває вкрай рідко.

Шарлін з'явилася на заході у білому пальті та з об'ємним чорним шарфом на шиї, вона знову обстригла чубок, зробила макіяж у натуральних відтінках та одягла великі сережки з діамантами.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми - принцем Жаком і принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

Князь Альбер II був одягнений у темно-синій піджак, чорні штани, білу сорочку та синю краватку у червоний принт. Його син принц Жак мав стильний вигляд в синьому джемпері, світло-сірих штанах та чорному пальті, а його сестра Габріелла була у в'язаній молочно-білій сукні, білих колготах та бежевому пальті. Уся родина усміхалася, коли разом позувала фотографам.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у попередній вихід Шарлін з чоловіком та дітьми з'являлася на тенісному турнірі, де ми бачили інший її не менш стильний образ.

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