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У білому пальті і з шовковою хусткою Louis Vuitton: гарна Бріжит Макрон на офіційному прийомі
Перша леді Франції вчергове продемонструвала витончений смак і вміння поєднувати класику з сучасною елегантністю.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали у себе в гостях, в Єлисейському палаці президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву та його дружину Розангелу да Сілву, які з офіційним візитом прибули до Парижа.
Перша леді зустрічала гостей у гарному образі. На ній був білосніжний ансамбль, який складався з сукні-футляра і класичного двобортного пальта. На шию дружина президента накинула шовкову чорно-біло-золотисту хустку з монограмою бренду Louis Vuitton, яка додала її аутфіту елегантності.
Вбрання Бріжит скомбінувала з туфлями темно-глиняного кольору на шпильках. Об’ємна перука у стилі французького шику, улюблений макіяж смокі-айс і прикраси з камінням завершили лук пані Макрон.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому костюмі з короткою спідницею постала на зустрічі з президентським подружжям Сінгапуру.