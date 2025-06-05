ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
638
Час на прочитання
1 хв

У білому пальті і з шовковою хусткою Louis Vuitton: гарна Бріжит Макрон на офіційному прийомі

Перша леді Франції вчергове продемонструвала витончений смак і вміння поєднувати класику з сучасною елегантністю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали у себе в гостях, в Єлисейському палаці президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву та його дружину Розангелу да Сілву, які з офіційним візитом прибули до Парижа.

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Перша леді зустрічала гостей у гарному образі. На ній був білосніжний ансамбль, який складався з сукні-футляра і класичного двобортного пальта. На шию дружина президента накинула шовкову чорно-біло-золотисту хустку з монограмою бренду Louis Vuitton, яка додала її аутфіту елегантності.

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Вбрання Бріжит скомбінувала з туфлями темно-глиняного кольору на шпильках. Об’ємна перука у стилі французького шику, улюблений макіяж смокі-айс і прикраси з камінням завершили лук пані Макрон.

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Президентське подружжя Франції і Бразилії / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому костюмі з короткою спідницею постала на зустрічі з президентським подружжям Сінгапуру.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie