У білому пальті і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко поділилася романтичними світлинами

Лідерка партії "Батьківщина" сфотографувалася в елегантному образі.
У перший день зими, 1 грудня, Юлія Тимошенко потішила своїх підписників у Facebook романтичними знімками. На них політикиня постала в елегантному білому пальті, з-під якого визирало чорне вбрання з високою горловиною.
Аутфіт Юлії Володимирівни доповнювала улюблена зачіска – зібраним низьким хвостом із випущеними спереду пасмами.
На одному фото нардепка на вулиці, ніби ловила рукою сніжинки. А на іншому – когось виглядала.
А вчора, у стінах парламенту пані Тимошенко з'явилася у вишуканому білосніжному костюмі, який складався із приталеного жакета із золотими ґудзиками та спідниці-олівця.
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