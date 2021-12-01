У білому пальті і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко поділилася романтичними світлинами

У білому пальті і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко поділилася романтичними світлинами

Лідерка партії "Батьківщина" сфотографувалася в елегантному образі.

У перший день зими, 1 грудня, Юлія Тимошенко потішила своїх підписників у Facebook романтичними знімками. На них політикиня постала в елегантному білому пальті, з-під якого визирало чорне вбрання з високою горловиною.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

Аутфіт Юлії Володимирівни доповнювала улюблена зачіска – зібраним низьким хвостом із випущеними спереду пасмами.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

На одному фото нардепка на вулиці, ніби ловила рукою сніжинки. А на іншому – когось виглядала.

А вчора, у стінах парламенту пані Тимошенко з'явилася у вишуканому білосніжному костюмі, який складався із приталеного жакета із золотими ґудзиками та спідниці-олівця.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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