У білому пальті і з усмішкою: норвезька принцеса вперше вийшла на публіку після реабілітації
Норвезька кронпринцеса після перенесеного курсу реабілітації вперше з’явилася на публіці.
Кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон відвідали відбірковий матч чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 між збірними Норвегії та Естонії на стадіоні «Уллевол» в Осло.
Захід також відвідали король Гаральд V та молодший син кронпари — 19-річний Сверре Магнус.
Це був перший публічний вихід Метте-Маріт після того, як вона оголосила, що у жовтні візьме паузу в роботі, щоб пройти курс реабілітації, який був необхідний у зв’язку з боротьбою принцеси з легеневим фіброзом. Кронпринцеса вдягнулась у темні штани і светр темно-синього кольору з високою горловиною, а зверху одягла біле пальто. Метте-Маріт усміхалася і махала публіці рукою, і мала непоганий вигляд.
А нещодавно її єдина дочка — принцеса Інгрід-Олександра — вперше привселюдно заговорила про проблеми зі здоров’ям її матері.