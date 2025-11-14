У білому пальті і з усмішкою: норвезька принцеса вперше вийшла на публіку після реабілітації

Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та король Гаральд V / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон відвідали відбірковий матч чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 між збірними Норвегії та Естонії на стадіоні «Уллевол» в Осло.

Захід також відвідали король Гаральд V та молодший син кронпари — 19-річний Сверре Магнус.

Це був перший публічний вихід Метте-Маріт після того, як вона оголосила, що у жовтні візьме паузу в роботі, щоб пройти курс реабілітації, який був необхідний у зв’язку з боротьбою принцеси з легеневим фіброзом. Кронпринцеса вдягнулась у темні штани і светр темно-синього кольору з високою горловиною, а зверху одягла біле пальто. Метте-Маріт усміхалася і махала публіці рукою, і мала непоганий вигляд.

А нещодавно її єдина дочка — принцеса Інгрід-Олександра — вперше привселюдно заговорила про проблеми зі здоров’ям її матері.