Суспільство
154
1 хв

У білому пальті і з усмішкою: норвезька принцеса вперше вийшла на публіку після реабілітації

Норвезька кронпринцеса після перенесеного курсу реабілітації вперше з’явилася на публіці.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та король Гаральд V

Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та король Гаральд V / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон відвідали відбірковий матч чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 між збірними Норвегії та Естонії на стадіоні «Уллевол» в Осло.

Захід також відвідали король Гаральд V та молодший син кронпари — 19-річний Сверре Магнус.

Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон і король Гаральд V / © Getty Images

Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон і король Гаральд V / © Getty Images

Це був перший публічний вихід Метте-Маріт після того, як вона оголосила, що у жовтні візьме паузу в роботі, щоб пройти курс реабілітації, який був необхідний у зв’язку з боротьбою принцеси з легеневим фіброзом. Кронпринцеса вдягнулась у темні штани і светр темно-синього кольору з високою горловиною, а зверху одягла біле пальто. Метте-Маріт усміхалася і махала публіці рукою, і мала непоганий вигляд.

А нещодавно її єдина дочка — принцеса Інгрід-Олександра — вперше привселюдно заговорила про проблеми зі здоров’ям її матері.

Кронпринцеса Метте-Маріт з дочкою Інгрід-Олександрою / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт з дочкою Інгрід-Олександрою / © Getty Images

154
