У білому пальті: красива королева Камілла на різдвяному концерті

Королева Камілла приєдналася до акторів, телеведучих та письменників у соборі Святого Павла на благодійному концерті різдвяних гімнів.

Її Величність з'явилася на лондонському заході як президент благодійної організації боротьби з раком Maggie's.

Королева Камілла продемонструвала елегантність у білому пальті від Фіони Клер, високих замшевих чоботях Russell & Bromley та з клатчем Anna Valentine у руках. На комірі у королеви були пришпилені дві квіткові брошки з кольорового каміння, також вона зробила гарне укладання і макіяж.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У листопаді 2008 року Камілла стала президентом благодійної організації по боротьбі з раком Maggie's, яка надає безкоштовну кваліфіковану допомогу та підтримку в центрах по всій Великій Британії та онлайн.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сьогодні королева та король відвідають різдвяний концерт принцеси Уельської у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

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