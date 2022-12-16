У білому пальті: розкішний вихід королеви Камілли до Вестмінстерського абатства

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали вчора увечері святковий концерт у Вестмінстерському абатстві, організований принцесою Уельською Кетрін.
Захід називався "Королівські гімни: разом на Різдво", це другий щорічний святковий концерт, організований принцесою Уельською і цього року він був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II.
Її Величність королева Камілла була одягнена в біле пальто, під яким була сукня в принт. Взута королева-консорт була у високі чоботи із замші, одягла чорні шкіряні рукавички, а в руках тримала шкіряний клатч від Launer (це був улюблений бренд сумок у покійної королеви Єлизавети II).
Камілла доповнила вечірній образ великими сережками з камінням, гарним укладанням та макіяжем, а на грудях у неї була пришпилена цитринова брошка в стилі ардеко, можливо, від Cartier.
Король Чарльз був у сірому костюмі та чорному пальті. Усі старші члени королівської родини були сфотографовані під час співу гімнів у першому ряду у Вестмінстерському абатстві.
Раніше ми показували вам принца та принцесу Уельських, які цього дня приїжджали на концерт разом зі старшими дітьми – принцем Джорджем та принцесою Шарлоттою.
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