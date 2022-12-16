У білому пальті: розкішний вихід королеви Камілли до Вестмінстерського абатства

Захід називався "Королівські гімни: разом на Різдво", це другий щорічний святковий концерт, організований принцесою Уельською і цього року він був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Її Величність королева Камілла була одягнена в біле пальто, під яким була сукня в принт. Взута королева-консорт була у високі чоботи із замші, одягла чорні шкіряні рукавички, а в руках тримала шкіряний клатч від Launer (це був улюблений бренд сумок у покійної королеви Єлизавети II).

Камілла доповнила вечірній образ великими сережками з камінням, гарним укладанням та макіяжем, а на грудях у неї була пришпилена цитринова брошка в стилі ардеко, можливо, від Cartier.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз був у сірому костюмі та чорному пальті. Усі старші члени королівської родини були сфотографовані під час співу гімнів у першому ряду у Вестмінстерському абатстві.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше ми показували вам принца та принцесу Уельських, які цього дня приїжджали на концерт разом зі старшими дітьми – принцем Джорджем та принцесою Шарлоттою.

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