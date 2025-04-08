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У білому пальті своєї матері та нюдових човниках: принцеса Інгрід Олександра на червоній доріжці
21-річна норвезька принцеса вперше відвідує державний захід.
Разом зі своєю матір'ю кронпринцесою Метте-Маріт принцеса Інгрід Олександра була присутня на церемонії привітання президентки Ісландії Халли Томасдоттір та її чоловіка у Королівському палаці в Осло.
З цієї нагоди принцеса одягла біле пальто Brock Collection, яке раніше носила її мати та нюдові туфлі-човники на підборах. На пальті в Інгрід Олександри була пришпилена брошка у вигляді метелика, на голові був обідок, а у вухах перлинні сережки-висячки. Волосся принцеси було розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
Її мати кронпринцеса Метте-Маріт була в білій блузці і чорному довгому жилеті, зшитому, як пальто без рукавів.
У руках вона тримала клатч із нюдової шкіри крокодила та рукавички, як і її дочка, а взута була в нюдові туфлі-човники на підборах.
На зустрічі у палаці також був присутній король Гаральд V та його дружина королева Соня, яка вбралася у блакитне пальто з твіду та капелюх до тону. А король Гаральд V був традиційно у військовій формі.