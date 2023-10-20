У білому пальті та брошці за 40 тисяч доларів: красива королева Камілла на прийомі у палаці

Король Чарльз III і королева Камілла зустрілися з персоналом, який брав участь у плануванні похорону королеви Єлизавети II та коронації короля, під час прийому в Букінгемському палаці.

Представники та організатори урядових органів, церкви, поліції, засобів масової інформації та цивільних установ були присутні на заході у палаці 19 жовтня, їм віддячили за внесок у проведення цих двох важливих для королівської сім'ї заходів.

Королева Камілла прибула на прийом у білому пальті, на грудях була пришпилена діамантова брошка у вигляді корони Тюдорів, вартістю майже 40 тисяч доларів, і взута у свої улюблені двокольорові туфлі від Chanel на підборах. У вухах у королеви були перлинні сережки-висячки, волосся ідеально укладене, а на обличчі легкий вечірній макіяж.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у темно-синьому костюмі, білій сорочці, краватці та в ідеально начищених чорних туфлях. Його напухла червона рука так само викликає струбованість у королівських шанувальників.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Напередодні, нагадаємо, король і королева побували на прийомі на честь цивільних установ Лондона в маєтку Mansion House.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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