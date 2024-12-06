У білому пальті та чорних човниках: мама принцеси Уельської викликала фурор на різдвяному заході дочки

Батьки принцеси Уельської – Керол та Майкл Міддлтони приїхали підтримати доньку на її щорічному концерті "Разом на Різдво".

69-річна Керол з'явилася у Вестмінстерському абатстві в білому пальті, під яким виднілася чорна мереживна сукня. Вона взула чорні замшеві туфлі на підборах, у руках тримала чорний клатч, зробила укладання та виразний макіяж очей. У вухах у неї сяяли діамантові сережки з дрібними сапфірами, манікюр вона зробила у світлому відтінку, а на пальці у неї була обручка.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Поруч із Керол йшов її чоловік Майкл Міддлтон, одягнений у темно-синє пальто, синій костюм і взутий у чорні шкіряні туфлі. Його образ доповнювала яскрава краватка, яка пасувала під колір пальта його онуки принцеси Шарлотти.

Принц Вільям з дітьми на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Троє дітей Уельських – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї також були присутні на концерті. Вони приїхали з батьком принцом Вільямом у той час, як їхня мати Кейт прибула до абатства раніше за всіх, щоб привітати гостей.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

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