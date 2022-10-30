У білому пальті та чорних штанях: королева Летиція з чоловіком відвідала село Кадаведо

Вчора король і королева Іспанії відвідали село Кадаведо, яке було визнано найкращим в Астурії 2021 року.
До короля Філіпа VI та королеви Летиції приєдналася їхня старша дочка принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії, чиї кілька образів ми роздивлялися на двох попередніх заходах королівського подружжя під час візиту до Ов'єдо.
Село Кадаведо цього року стало переможцем премії "Зразкове місто Астурії". Премія вручається місту або селу в Астурії, які помітно виділилися у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини.
50-річна Летиція була одягнена у смугасту кофту, чорні штани та біле пальто з чорними елементами, яке чудово гармоніювало з образом загалом. У королеви була проста зачіска та макіяж, вона одягла лаконічні сережки-цвяшки у вуха та свою улюблену каблучку від Karen Hallam.
Король Філіп був у чорних штанях і синій куртці з накладними кишенями, під якою виднілася блакитна сорочка.
Вчора ввечері королівська сім'я у повному складі відвідала одну з найпрестижніших премій у країні — "Премію принцеси Астурійської" в Театрі Кампоамор, в Ов'єдо.
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