У білому пальті та чорних штанях: королева Летиція з чоловіком відвідала село Кадаведо

Вчора король і королева Іспанії відвідали село Кадаведо, яке було визнано найкращим в Астурії 2021 року.

До короля Філіпа VI та королеви Летиції приєдналася їхня старша дочка принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії, чиї кілька образів ми роздивлялися на двох попередніх заходах королівського подружжя під час візиту до Ов'єдо.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Село Кадаведо цього року стало переможцем премії "Зразкове місто Астурії". Премія вручається місту або селу в Астурії, які помітно виділилися у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини.

50-річна Летиція була одягнена у смугасту кофту, чорні штани та біле пальто з чорними елементами, яке чудово гармоніювало з образом загалом. У королеви була проста зачіска та макіяж, вона одягла лаконічні сережки-цвяшки у вуха та свою улюблену каблучку від Karen Hallam.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп був у чорних штанях і синій куртці з накладними кишенями, під якою виднілася блакитна сорочка.

Вчора ввечері королівська сім'я у повному складі відвідала одну з найпрестижніших премій у країні — "Премію принцеси Астурійської" в Театрі Кампоамор, в Ов'єдо.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

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