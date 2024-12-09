У білому пальті та чорному вбранні: Брижит Макрон на першій месі в Соборі Паризької Богоматері

7 грудня, після п'ятирічної реставрації від наслідків масштабної пожежі, у Парижі відкрився легендарний Собор Паризької Богоматері.
Після урочистої церемонії відбулася меса на честь відкриття собору, яку відвідали президент Франції та його дружина – Бріжит Макрон.
Перша леді одягла на захід елегантне вбрання у своєму улюбленому стилі. На ній був чорний костюм із водолазкою та штани. Також Бріжит носила біле пальто з бежевими ґудзиками та декоративним карабіном на грудях.
Її образ доповнили макіяж, зачіска та кілька улюблених прикрас. Також на деяких фото помітно, що перша леді одягла шкіряні рукавички та тримала в руці гламурну сумку на ланцюжку від бренду Louis Vuitton.
Днем раніше перша леді відвідала також урочисте відкриття собору, на якому також були присутні понад 40 глав держав та урядів, включаючи новообраного президента США Дональда Трампа, принца Вільяма та президента України Володимира Зеленського.
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