У білому пальті та капелюсі з вуаллю: принцеса Євгенія у ніжному образі приїхала на святкову службу

Принцеса Євгенія / © Associated Press

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Принцеса Йоркська та її чоловік Джек Бруксбенк прибули на службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На Євгенії цього дня було довге пальто від Reiss з поясом на талії, яке вона доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi із замші пісочного кольору і в руках тримала об'ємну сумку Flattered, а на голові у неї красувався білий капелюх з вуаллю від Emily-London.

Євгенія зробила легкий денний макіяж і підкреслила губи рожевим блиском.

Принцеса Євгенія та Сара Йоркська / © Associated Press

Її чоловік Джей Бруксбенк був у костюмі темно-синього кольору, який доповнив білою сорочкою та жовтою краваткою у дрібний принт.

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Джек Бруксбенк, принцеса Євгенія та Сара Йоркаська / © Associated Press

Поруч із принцесою Євгенією була зазнімкована її мати Сара Йоркська.