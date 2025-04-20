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У білому пальті та капелюсі з вуаллю: принцеса Євгенія у ніжному образі приїхала на святкову службу
Принцеса Євгенія у світлу великодню неділю вирішила одягнути біле вбрання.
Принцеса Йоркська та її чоловік Джек Бруксбенк прибули на службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На Євгенії цього дня було довге пальто від Reiss з поясом на талії, яке вона доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi із замші пісочного кольору і в руках тримала об'ємну сумку Flattered, а на голові у неї красувався білий капелюх з вуаллю від Emily-London.
Євгенія зробила легкий денний макіяж і підкреслила губи рожевим блиском.
Її чоловік Джей Бруксбенк був у костюмі темно-синього кольору, який доповнив білою сорочкою та жовтою краваткою у дрібний принт.
Поруч із принцесою Євгенією була зазнімкована її мати Сара Йоркська.