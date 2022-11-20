У білому пальті та капелюсі: княгиня Шарлін з чоловіком та дітьми на святкуванні Національного дня

Вперше за три роки, після збоїв, викликаних як пандемією COVID-19, так і проблемами зі здоров'ям, у княгині Шарлін, Альбер II був присутній на святі разом із усією своєю сім'єю, включаючи дружину та двох дітей.

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Після відсутності в останній момент на торішньому Національному святі принцеса Шарлін прибула до Непорочного собору Нотр-Дам, де вона і принц Альбер вітали принцес Кароліну та принцесу Стефанію та інших гостей.

У цей святковий день 44-річна княгиня була одягнена в довге біле пальто-накидку Akris, яке поєднала з чорною водолазкою, чорним крислатим капелюхом, створеним британським модистом Стівеном Джонсом, і великими перлинними сережками-краплями. Вона також одягла діамантову брошку у вигляді банта, пришпиливши її на пальто.

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Шарлін мала чудовий вигляд і завершила свій образ легким макіяжем на обличчі з рожевим блиском на губах. Її чоловік і син були одягнені у військову форму, а дочка – принцеса Габріелла сяяла в довгому пальті кольору стиглої вишні, поєднуючи його з чорними чоботями та лаконічним капелюхом.

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше цього тижня княжа пара відвідала благодійний захід у штабквартирі Червоного Хреста у Монако.

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

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