У білому пальті та капелюсі: принцеса Євгенія в несподіваному образі приїхала на перегони

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк відвідали другий день Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнем.

Принцеса Євгенія та її чоловік спостерігали за змаганнями для новачків у другий день Челтнемського фестивалю.

Принцеса Йоркська мала чудовий вигляд в молочно-білому пальті, білому капелюсі і з бежевою сумкою в руках. Каштанове волосся Євгенії було розпущене і злегка накручене локонами. Вона також зробила макіяж у натуральних відтінках, одягла золоті сережки та кілька золотих каблучок на пальці.

Принцеса Євгенія на Челтнемському фестивалі / Фото: Getty Images

Її чоловік Джек був у класичному сірому костюмі, білій сорочці та у жовтій краватці в принт.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк на Челтнемському фестивалі / Фото: Getty Images

Також другого дня кінні перегони відвідала королева Камілла. Вона приїхала у зеленому пальті з поясом у поєднанні з яскравим квітковим шарфом та капелюсі зі штучним хутряним оздобленням, а також замшевих високих чоботях.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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