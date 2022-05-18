У білому пальті та мереживному капелюсі: представлено нове "фото дня" на честь ювілею Єлизавети II

Новим "фото дня" Її Величності поділилися знову в королівському акаунті в Instagram.
Акцію розпочали ще на початку травня та приурочена вона до платинового ювілею королеви Єлизавети II. Сенс у тому, що кожен день у блогу королеви публікують один знімок, який знаменує собою один рік її правління.
"2007: королева зображена з президентом Джорджем Бушем під час прогулянки Вашингтоном в рамках державного візиту до США.
2007 року хештег був придуманий і вперше використаний у твіті американським продуктовим дизайнером Крісом Мессіною", — йдеться у підписі.
Вчора у королівському блогу згадували фото королеви Єлизавети II на честь її 80-річного ювілею. А цієї весни, нагадаємо, монархиня відсвяткувала вже 96-річчя.
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