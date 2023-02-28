У білому пальті та спідниці від Zara: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом прибула до Уельсу

Королівське подружжя відвідало Південний Уельс і кілька заходів там. Кейт та Вільям побували в реабілітаційному центрі Brynawel, де їм показали спеціальну ініціативу, яка допоможе створити відкритий простір для вирощування овочів та покращить психічне здоров'я тих, хто бореться з наслідками наркотичної та алкогольної залежності.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Їхній Королівський фонд підтримує соціальне підприємство Life at No. 27, щоб допомогти організації розширити план створення терапевтичних садів. Новий сад включатиме набір ділянок, де люди матимуть власний простір для навчання та вирощування власної продукції. Він розташовуватиметься поруч із загальним сенсорним та трав'яним садом, грязьовою кухнею та інтерактивним навчальним простором, пише People.

Також пара побувала в центрі відпочинку та фітнесу Aberavon, щоб дізнатися про важливість спорту та фізичних вправ для зміцнення психічного здоров'я. Центр відкрився в 2016 році і включає великий критий спортивний зал, де Вільям і Кейт проводили час з молоддю і валлійськими професійними спортсменами.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Фотографи зробили кумедні знімки, як Кейт та Вільям залізли на велотренажери у фітнесцентрі, щоб трохи потренуватися.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Сьогодні на Кетрін було біле пальто від Alexander McQueen, під нього вона одягла білу трикотажну водолазку та спідницю-міді в принт "гусяча лапка" від Zara, вартістю лише 24 долари. У руках у Кетрін була маленька чорна сумка зі шкіри крокодила від Mulberry та букет жовтих соняшників. Взута принцеса Уельська була у чорні високі чоботи на підборах від Gianvito Rossi.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

З прикрас на Кейт були маленькі перлинні сережки з діамантами, легкий макіяж був на її обличчі, а волосся розпущене. На пальті у Кетрін була пришпилена одна жовта квітка. Принц Вільям був також одягнений у темне пальто з такою самою пришпиленою квіткою, сорочку та штани і взутий у свої улюблені замшеві туфлі коричневого кольору.

У фіналі візиту пари вони побували у штабквартирі швидкої допомоги Уельсу, де зустрілися зі співробітниками та волонтерами. А принц Вільям став королівським покровителем благодійної організації Wales Air Ambulance. Нагадаємо, раніше принц Уельський раніше служив пілотом санітарної авіації та пошуково-рятувального гелікоптера RAF.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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