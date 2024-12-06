У білому пальті та сукні з твіду: ефектна королева Летиція сходила на церемонію

Королева Летиція взяла участь у святкуванні 35-ї річниці газети "El Mundo" та врученні 22-ї Міжнародної премії "El Mundo" у палаці Сібелес у Мадриді.

Летиція мала розкышний вигляд в темно-синій сукні з твіду з трохи відкритим одним плечем і рукавами три чверті, які поєднувала з білим пальтом без коміра і чорними шкіряними човниками на невисоких підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

В руках Летиція тримала сумку Magrit, яку вже носила незліченну кількість разів, одягла сережки-краплі з білого золота, діамантів та сапфірів, а на її пальці виблискувала каблучка Coreterno. У неї було розпущене волосся та гарний макіяж на обличчі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше королева Летиція у стильному штанному костюмі відвідала захід у межах святкування Міжнародного та Європейського дня людей з обмеженими можливостями.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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