У білому пальті та улюблених туфлях: королева Камілла відвідала бібліотеку в Парижі

У королеви Камілли та короля Чарльза III під час візиту до Франції досить щільний графік.

Сьогодні Її Величність і перша леді Франції Бріжит Макрон прибули на прийом з нагоди відкриття нової британсько-французької літературної премії в Національній бібліотеці в Парижі.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

На Каміллі було біле елегантне пальто без коміра від Fiona Clare, під яким була добре знайома нам сукня середньої довжини і взута королева була в туфлі Chanel з круглими чорними носами, які також часто носить. Сумка у руках Камілли була також від французького бренду Chanel.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Вона зробила манікюр прозорим лаком, красивий макіяж, а з прикрас на ній також була брошка та браслет Van Cleef & Arpels. Це вже третій образ Камілли, який дружина Чарльза демонструє під час їхнього триденного візиту до Франції. Крім Парижа королівське подружжя також відвідає Бордо.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції / Фото: Associated Press

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