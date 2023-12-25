У білому пальті та в однакових шарфах із чоловіком: принцеса Анна на прогулянці в Сандрінгемі

Принцеса Анна та її чоловік сір Тімоті Лоренс вирушили сьогодні на різдвяну службу.

73-річна королівська принцеса сьогодні сяяла у білому пальті з величезними ґудзиками, доповнила образ капелюхом з пір'ям та бежево-сірим шарфом до тону. Взула коричневі чоботи на підборах і була із замшевою коричневою сумкою в руках.

Принцеса Анна доповнила свій образ лаконічними золотими сережками і зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на губах яскравою помадою.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Чоловік принцеси також був у пальті, у шарфі, як у Анни, білій сорочці та жовтій краватці в принт тварин. Також Тімоті був у синіх штанях та чорних черевиках.

На службу також вирушили й інші члени королівської сім'ї, а найяскравіший вигляд цього дня мала принцеса Уельська Кетрін, вона одягла пальто королівського синього кольору і сяяла в компанії чоловіка та дітей.

Принцеса Уельська у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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