Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У білому пальті та в однакових шарфах із чоловіком: принцеса Анна на прогулянці в Сандрінгемі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У білому пальті та в однакових шарфах із чоловіком: принцеса Анна на прогулянці в Сандрінгемі

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Принцеса Анна та її чоловік сір Тімоті Лоренс вирушили сьогодні на різдвяну службу.

73-річна королівська принцеса сьогодні сяяла у білому пальті з величезними ґудзиками, доповнила образ капелюхом з пір'ям та бежево-сірим шарфом до тону. Взула коричневі чоботи на підборах і була із замшевою коричневою сумкою в руках.

Принцеса Анна доповнила свій образ лаконічними золотими сережками і зробила легкий макіяж, акцентувавши увагу на губах яскравою помадою.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images
Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Чоловік принцеси також був у пальті, у шарфі, як у Анни, білій сорочці та жовтій краватці в принт тварин. Також Тімоті був у синіх штанях та чорних черевиках.

На службу також вирушили й інші члени королівської сім'ї, а найяскравіший вигляд цього дня мала принцеса Уельська Кетрін, вона одягла пальто королівського синього кольору і сяяла в компанії чоловіка та дітей.

Принцеса Уельська у Сандрінгемі / © Associated Press
Принцеса Уельська у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
222
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація