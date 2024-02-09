У білому пальті та з брошкою прабабусі Чарльза: королева Камілла відвідала музичний вечір

Як і повідомлялося, королева Камілла продовжить виконувати свої королівські обов'язки, поки її чоловік король Чарльз III перебуває на лікуванні.

Вчора королева відвідала музичний вечір у Солсберійському соборі у Солсбері. Вечір пройшов на честь роботи місцевих благодійних організацій.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла вирушила до собору Солсбері, щоб побачити виступ відзначеного нагородами концертного піаніста Руперта Егертона-Сміта разом з оркестром гренадерських гвардійців. Її поява одночасно продемонструвала підтримку полків, оскільки вона є головнокомандувачем стрілецьким та полковником гренадерської гвардії. Останній був перерозподілений від принца Ендрю після того, як королева Єлизавета позбавила свого другого сина військових звань і заступництва після того, як його звинуватили в сексуальному насильстві.

Цього вечора Камілла з'явилася на публіці в білому пальті від Fiona Clare Aldridge, взута у високі замшеві чоботи Russell & Bromley, на пальті у неї була пришпилена брошка королеви Марії з кельтським вузлом з діамантів і смарагдів, а в руках Камілла тримала клатч Launer London. У вухах королеви були перлинні сережки, а на обличчі макіяж. Також Її Величність зробила своє фірмове укладання.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Це перший вихід Камілли після того, як їх з Чарльзом сфотографували, коли вони виїзжали на авто з Кларенс-гауса того дня, коли туди приїжджав принц Гаррі.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні / Фото: Getty Images

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