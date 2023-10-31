У білому пальті та з діамантовою брошкою на грудях: королева Камілла відвідала бібліотеку в Кенії

Королева Камілла супроводжує свого чоловіка короля Чарльза у його першій державній поїздці до Кенії.

Король сьогодні оглянув почесну варту під час церемонії зустрічі у Державній резиденції у Найробі.

А його дружина Камілла зустрілася з групою дітей під час свого візиту до бібліотеки Істлендс, щоб дізнатися про проєкт, який відновлює старі бібліотеки та заохочує читання серед дітей у громаді у районі Макадара.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева була у білому пальті без коміра і з невеликим V-подібним вирізом, яке вже неодноразово носила. У неї була лаконічна зачіска, у вухах перлинні сережки-висячки, на шиї кілька ланцюжків із підвісками, а на грудях брошка з діамантами. Образ доповнювало кілька золотих браслетів, зокрема і улюблений Каміллою Van Cleef & Arpels. Її Величність зробила легкий денний макіяж та відмовилася від манікюру.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У Кенії королівське подружжя пробуде ще чотири дні, окрім сьогоднішнього. Раніше монарх показав, який вигляд має всередині літак, в якому летіло подружжя.

Король Чарльз та королева Камілла в Кенії / Фото: Associated Press

Перший день п'ятиденного візиту короля і королеви завершиться державним банкетом на їхню честь, на якому Чарльз виступить з промовою перед гостями, серед яких будуть видні кенійці та діячі Великої Британії. Тож очікуємо побачити Каміллу у вечірньому аутфіті та можливо навіть у тіарі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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