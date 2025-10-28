ТСН у соціальних мережах

У білому пальті та з хутряною манжеткою на шиї: велика герцогиня Стефанія захопила розкішним образом

Великий герцог Люксембургу Гійом і велика герцогиня Стефанія приїхали з візитом до Берліна.

Велика герцогиня Стефанія та Ельке Бюденбендер

Велика герцогиня Стефанія та Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія була заскочена на зустрічі з першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер, коли вони слухали гімни своїх країн після прибуття герцогського подружжя Люксембургу до замку Бельвю в Берліні.

(гортайте фото праворуч)

Важко не звернути увагу на зовнішній вигляд новоспеченої герцогині Стефанії. Вона одягла молочно-біле пальто від Natan Couture з поясом на талії, взула туфлі-човники відтінку бордо теж від Natan Couture, на шиї у неї була хутряна манжетка, а до тону їй були підібрані капелюх і клатч. Стефанія зібрала волосся в зачіску, наділа сережки з дорогоцінним камінням і зробила лаконічний макіяж.

Велика герцогиня Стефанія та Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія та Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Стефанія з чоловіком великим герцогом Гійомом відвідала Бельгію. Герцогське подружжя перебуває з інавгураційним візитом у Німеччині і незабаром відвідає ще низку країн Європи.

Велика герцогиня Стефанія і королева Матильда / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія і королева Матильда / © Getty Images

