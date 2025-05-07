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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білому пальті та з квітами в руках: королева Мері з чоловіком приїхала до їхньої весняної резиденції

Королівське подружжя Данії вітало публіку біля замку Фреденсборг.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X та королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Цей палац знаходиться на східному березі озера Есрум на данському острові Зеландія. Фреденсборг є весняною та осінньою резиденцією данської королівської родини. Це резиденція, яка використовується родиною найбільше. Палац розташований за 30 км від Копенгагена в селищі при станції Фреденсборг.

Король Фредерік X і королева Мері мабуть якраз приїхали до замку на весняно-літній період і вітали фотографів і публіку, що зібралася. Король одягнув картатий піджак, світлу сорочку та штани, а також замшеві туфлі.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

«Коли весна незабаром змінюється літом, і дерева довкола замку Фреденсборг знову зеленіють, королівська родина традиційно переїжджає до канцелярії», — пишуть у Instagram данської королівській родині.

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