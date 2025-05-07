У білому пальті та з квітами в руках: королева Мері з чоловіком приїхала до їхньої весняної резиденції

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Реклама

Цей палац знаходиться на східному березі озера Есрум на данському острові Зеландія. Фреденсборг є весняною та осінньою резиденцією данської королівської родини. Це резиденція, яка використовується родиною найбільше. Палац розташований за 30 км від Копенгагена в селищі при станції Фреденсборг.

Король Фредерік X і королева Мері мабуть якраз приїхали до замку на весняно-літній період і вітали фотографів і публіку, що зібралася. Король одягнув картатий піджак, світлу сорочку та штани, а також замшеві туфлі.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

«Коли весна незабаром змінюється літом, і дерева довкола замку Фреденсборг знову зеленіють, королівська родина традиційно переїжджає до канцелярії», — пишуть у Instagram данської королівській родині.

Реклама