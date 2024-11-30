У білому пальті та з собакою на руках: розглядаємо образ королеви Максими із зимової фотосесії

Королева Максима та її чоловік король Нідерландів Віллем-Олександр позували разом для нової зимової фотосесії.

Сім'я ділилася відео зі знімань фотосесії, в якій окрім короля та королеви також брали участь троє їхніх дочок та домашній улюбленець на прізвисько Мамбо.

Фотосет знімали в Бегінажі — одному із найстаріших закритих дворів Амстердама, зведеному у XIV столітті.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королева Максима з'явилася перед камерою фотографа в білому пальті з поясом на талії від Natan Couture, кремовому светрі з високою горловиною та кремових шкіряних рукавичках. Її Величність мала гарний макіяж і зачіску, а на пальті у неї була пришпилена брошка з перлинами і такі самі сережки були у вухах.

Королева Максима та Мамбо / Фото: Getty Images

На одному зі знімків Максима тримала собаку Мамбо на руках. Пес, слід зазначити, завжди бере участь у фотосесіях нідерландської королівської родини.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де планують провести Різдво Кейт та Вільям Уельські.

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