У білому пальті та з собакою на руках: розглядаємо образ королеви Максими із зимової фотосесії

Королева Максима та її чоловік король Нідерландів Віллем-Олександр позували разом для нової зимової фотосесії.
Сім'я ділилася відео зі знімань фотосесії, в якій окрім короля та королеви також брали участь троє їхніх дочок та домашній улюбленець на прізвисько Мамбо.
Фотосет знімали в Бегінажі — одному із найстаріших закритих дворів Амстердама, зведеному у XIV столітті.
Королева Максима з'явилася перед камерою фотографа в білому пальті з поясом на талії від Natan Couture, кремовому светрі з високою горловиною та кремових шкіряних рукавичках. Її Величність мала гарний макіяж і зачіску, а на пальті у неї була пришпилена брошка з перлинами і такі самі сережки були у вухах.
На одному зі знімків Максима тримала собаку Мамбо на руках. Пес, слід зазначити, завжди бере участь у фотосесіях нідерландської королівської родини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де планують провести Різдво Кейт та Вільям Уельські.
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