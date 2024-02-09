У білому пальті та за руку з юним джентльменом: королева Матильда відвідала школу

Її Величність відвідала початкову школу GBS Salto у рамках Фламандського тижня боротьби зі знущаннями 2024 року в Ауд-Тюрнгауті.

Королева Матильда обрала для виходу молочний светр із високою горловиною, чорні штани та довге біле пальто. Взута Її Величність була в чорні гостроносі чоботи на підборах, а в руках тримала невелику чорну сумку.

У королеви було її фірмове укладання, легкий денний макіяж на обличчі та сережки у вигляді квіток у вухах. Вона спілкувалася з учнями на вулиці біля школи і була зазнімкована фотографами за руку з маленьким хлопчиком у синьому смокінгу та краватці-метелику.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нещодавно королева Матильда в елегантному луку приїхала на захід у Брюсселі. Вона побувала в некомерційній організації GoodPlanet Belgium, яка займається освітою на користь сталого розвитку та зустрілася з дітьми та співробітниками, а вони продемонстрували їй свої кулінарні навички.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Читайте також: