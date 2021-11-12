У білому пальті та золотих човниках: ефектну Леді Гагу заскочили біля готелю

35-річна артистка зараз перебуває в Лондоні.

Там нещодавно відбулася світова прем'єра фільму "Дім Гуччі", в якому Леді Гага зіграла одну з головних ролей — колишньої дружини Мауріціо Гуччі — Патріцію. На доріжці акторка з'явилася в сукні Gucci з колекції Love Parade SS22.

Леді Гага / Associated Press

А вчора знаменитість зазнімкували на виході з готелю Corinthia у Лондоні. Вона мала розкішний вигляд і була одягнена у біле пальто з поясом на талії та взута у золоті туфлі-човники на шпильках. В руках артистка тримала білу сумку Hermes із крокодилячої шкіри. На обличчі Гаги були чорні сонцезахисні окуляри від Komono. Також свій гламурний образ Леді доповнила макіяжем, зачіскою та золотими прикрасами.

Леді Гага / Getty Images

Ми побачимо ще не один вихід Леді Гаги та команди фільму на доріжку, адже прем'єрні покази у всьому світі лише стартують.

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