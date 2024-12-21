У білому пуховику і нубукових черевиках: прем’єр-міністерка Італії приїхала до Лапландії

Джорджа Мелоні бере участь у саміті у Фінляндії.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом зі своїми колегами з інших країн приїхала до Фінляндії, щоб взяти участь у саміті Північ-Південь, який відбувається у Саарісельке в Лапландії.

Під час дводенної зустрічі з питань безпеки лідери ЄС обговорять безпеку, оборону та готовність, а також міграцію, інструменталізацію міграції та безпеку кордонів.

Джорджа Мелоні / Фото: Getty Images

На спільній фотографії учасників саміту Мелоні постала у білому пуховику, білому светрі з високою горловиною, білих штанях зі стрілками і сірих нубукових черевиках.

Аутфіт Джорджа доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із бордовою помадою. На пальці у неї була золота широка каблучка.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у світло-бежевій сорочці з прихованими ґудзиками і замшевому костюмі пудрового відтінку зустрілася з королівським подружжям Іспанії.

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