У білому сарафані та еспадрильях: королева Летиція на прийомі у палаці Марівент

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Королева Летиція з’явилася в садах палацу Марівен у білому сарафані на бретельках і з глибоким вирізом на декольте з капсульної колекції Arrels від Tony Bonet, взула еспадрильї на танкетці від Espadrilles Icon, а її образ завершували золоті сережки з діамантами Isabel Guarch.

Королева розпустила волосся, накрутивши його об’ємними локонами, зробила макіяж і одягла свою улюблену каблучку Coreterno.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Її чоловік король Філіп VI був у білій сорочці та сірих класичних штанях, а взутий у шкіряні туфлі. Його лук ідеально поєднувався із образом його дружини Летиції.

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Іспанська королівська сім’я на приймі у палаці Марівен / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як старша дочка королівського подружжя — принцеса Леонор — приїжджала підтримати батька на змаганнях із вітрильного спорту.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images