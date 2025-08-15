ТСН у соціальних мережах

У білому сарафані та в обіймах нареченого: леді Еліза Спенсер позувала на яхті в Греції

Леді Еліза Спенсер поділилася ще кількома знімками зі своєї чарівної відпустки на Санторіні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ченнінг Міллерд та Еліза Спенсер

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Наприкінці минулого місяця леді Еліза повідомила, що її коханий Ченнінг Міллерд, з яким вони зустрічаються вже дев’ять років, освідчився їй.

Романтичний вечір чоловік влаштував у готелі на березі Єгейського моря. Він подарував дівчині розкішну каблучку з грушоподібним діамантом у білому золоті та з розсипом дрібних діамантів, яка нагадує прикрасу на пальці княгині Монако Шарлін.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза показувала каблучку великим планом, вихваляючись перед своїми підписниками в Instagram.

Тепер молодша дочка графа Чарльза Спенсера опублікувала ще кілька кадрів із відпочинку, написавши, що це були «чарівні кілька днів на Санторіні».

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Вона показала, як позувала в короткій білій сукні в обіймах Ченнінга на заході сонця, а також, як обіймала свого коханого на яхті, він був при цьому з голим торсом. Пара чудово провела час у відпустці і тепер, мабуть, готуватиметься до весілля.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, ми нещодавно показували, хто в британській королівській родині носить заручальні каблучки з діамантами.

