У білому сарафані та в обіймах нареченого: леді Еліза Спенсер позувала на яхті в Греції
Леді Еліза Спенсер поділилася ще кількома знімками зі своєї чарівної відпустки на Санторіні.
Наприкінці минулого місяця леді Еліза повідомила, що її коханий Ченнінг Міллерд, з яким вони зустрічаються вже дев’ять років, освідчився їй.
Романтичний вечір чоловік влаштував у готелі на березі Єгейського моря. Він подарував дівчині розкішну каблучку з грушоподібним діамантом у білому золоті та з розсипом дрібних діамантів, яка нагадує прикрасу на пальці княгині Монако Шарлін.
Еліза показувала каблучку великим планом, вихваляючись перед своїми підписниками в Instagram.
Тепер молодша дочка графа Чарльза Спенсера опублікувала ще кілька кадрів із відпочинку, написавши, що це були «чарівні кілька днів на Санторіні».
Вона показала, як позувала в короткій білій сукні в обіймах Ченнінга на заході сонця, а також, як обіймала свого коханого на яхті, він був при цьому з голим торсом. Пара чудово провела час у відпустці і тепер, мабуть, готуватиметься до весілля.
Нагадаємо, ми нещодавно показували, хто в британській королівській родині носить заручальні каблучки з діамантами.