У білому сарафані з мереживом: Іванка Трамп у романтичному образі сфотографувалася на тлі океану

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину, зроблену під час поїздки до океану.

Донька президента позувала у ніжному аутфіті на тлі мальовничого пейзажу. На ній був романтичний білий сарафан із мереживним верхом, бретельками і мереживною вставкою на спідниці.

© Instagram Іванки Трамп

Іванка зібрала волосся у низький хвіст і доповнила лук білим клатчем.

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Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала лук у білій довгій сукні на тонких бретельках і з синім принтом пальм.