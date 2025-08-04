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У білому сарафані з мереживом: Іванка Трамп у романтичному образі сфотографувалася на тлі океану
Донька президента США показала нове фото з повсякденного життя.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину, зроблену під час поїздки до океану.
Донька президента позувала у ніжному аутфіті на тлі мальовничого пейзажу. На ній був романтичний білий сарафан із мереживним верхом, бретельками і мереживною вставкою на спідниці.
Іванка зібрала волосся у низький хвіст і доповнила лук білим клатчем.
Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала лук у білій довгій сукні на тонких бретельках і з синім принтом пальм.