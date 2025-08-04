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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

У білому сарафані з мереживом: Іванка Трамп у романтичному образі сфотографувалася на тлі океану

Донька президента США показала нове фото з повсякденного життя.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину, зроблену під час поїздки до океану.

Донька президента позувала у ніжному аутфіті на тлі мальовничого пейзажу. На ній був романтичний білий сарафан із мереживним верхом, бретельками і мереживною вставкою на спідниці.

/ © Instagram Іванки Трамп

© Instagram Іванки Трамп

Іванка зібрала волосся у низький хвіст і доповнила лук білим клатчем.

Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала лук у білій довгій сукні на тонких бретельках і з синім принтом пальм.

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