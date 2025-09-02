ТСН у соціальних мережах

У білому штанному костюмі і квіткових сережках: королева Матильда вперше з’явилася на публіці після відпустки

Королева Бельгії Матільда здійснила свій перший вихід на публіку після літньої відпустки.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Сьогодні Її Величність прибула до будинку для людей похилого віку De Vijvers в Гентбрюгге в межах кампанії Te Gek, яка з кінця вересня підвищує поінформованість про людей похилого віку та їхнє психічне здоров’я.

Мета цієї кампанії — зробити питання психічного здоров’я та проблеми людей віком від 65 років більш обговорюваними та підвищити рівень знань про них як серед самих людей похилого віку, так і серед їхнього оточення та фахівців.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Для появи на публіці королева Матильда обрала молочно-білий штанний костюм і відповідний топ, маленький прямокутний клатч на короткому ремінці, а також чорно-білі туфлі з принтом і на підборах. Красивий образ королеви доповнювала укладання та макіяж, у вухах були білі квіткові сережки, на зап’ясті золотий браслет та годинник, а також каблучка із сапфіром на пальці.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які годинники полюбляють носити або носили раніше королівські особи.

