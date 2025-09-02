- Дата публікації
У білому штанному костюмі і квіткових сережках: королева Матильда вперше з’явилася на публіці після відпустки
Королева Бельгії Матільда здійснила свій перший вихід на публіку після літньої відпустки.
Сьогодні Її Величність прибула до будинку для людей похилого віку De Vijvers в Гентбрюгге в межах кампанії Te Gek, яка з кінця вересня підвищує поінформованість про людей похилого віку та їхнє психічне здоров’я.
Мета цієї кампанії — зробити питання психічного здоров’я та проблеми людей віком від 65 років більш обговорюваними та підвищити рівень знань про них як серед самих людей похилого віку, так і серед їхнього оточення та фахівців.
Для появи на публіці королева Матильда обрала молочно-білий штанний костюм і відповідний топ, маленький прямокутний клатч на короткому ремінці, а також чорно-білі туфлі з принтом і на підборах. Красивий образ королеви доповнювала укладання та макіяж, у вухах були білі квіткові сережки, на зап’ясті золотий браслет та годинник, а також каблучка із сапфіром на пальці.
