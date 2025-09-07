- Дата публікації
У білому штанному костюмі та туфлях-човниках: ефектна королева Ранія з’явилася на публіці
Королева Ранія взяла участь у Мексиканській конференції Siglo XXI.
У Instagram королева Йорданії поділилася знімками з відвіданого заходу. Її Величність обрала для виходу у світ дуже елегантний лук.
На Ранії був однобортний креповий блейзер від Max Mara і штани-кльош теж від Max Mara. Під жакетом у Ранії була блузка з бавовни та шовку Thierry Colson і вона взула білі туфлі-човники від Сhristian Louboutin. Образ Ранії доповнювали великі сережки та каблучка з топазом із 18-каратного білого золота від Ralph Masri. Також королева зробила гарне укладання та макіяж на обличчі.
Нагадаємо, минулого разу ми показували, як королева Ранія в смугастій сорочці та білій спідниці з деніму вийшла у світ зі старшою дочкою принцесою Іман.