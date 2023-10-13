У білому штанному костюмі: 79-річна королева Сільвія підкреслила струнку фігуру стильним аутфітом

Під час заходу у Німеччині королева зустрілася з членами Фонду наставників, співзасновницею якого вона була 1994 року. Робота організації спрямована на те, щоб мотивувати, надихати та супроводжувати молодих людей у їхній особистій подорожі життям.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Королева Сільвія надихає ще й тим, який має вигляд. Цього дня на ній був білий штанний костюм, що бездоганно сидить на її стрункій фігурі. Під жакетом у Сільвії була блузка до тону, прикрашена золотим камінням, також Її Величність одягла кілька браслетів на зап'ястя і годинник, зробила гарну зачіску, макіяж і манікюр у світлому відтінку, а в її вухах сяяли сережки з великим камінням.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Днем раніше королева Сільвія відвідала інший захід у Німеччині, де також мала бездоганний вигляд в зеленому жакеті з твіда, під який одягла білу блузку з рюшами і чорні розкльошені штани.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

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