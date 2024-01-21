У білому штанному костюмі: принцеса Стефанія з дочкою відвідали циркове шоу

Принцеса Монако Стефані та її дочка Камілла Готліб були присутні на 46-му Міжнародному цирковому фестивалі у Монако.

Цього дня 58-річна принцеса вбралася в білий штанний костюм, який складався з подовженого жакета і штанів зі стрілками. У руках Стефанія тримала чорну сумку на червоних ручках із тваринним принтом. Вона також зробила зачіску та легкий макіяж, а у вухах у неї сяяли сережки з діамантами.

Принцеса Стефанія з дочкою Каміллою / Фото: Getty Images

Її дочка Камілла одягла чорний штанний костюм, під яким був топ у чорну сітку. У дівчини було гарне укладання та макіяж у теплих нюдових відтінках, а у вухах виблискували сережки.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Декількома днями публіка бачила Стефанію в червоному джемпері з високою горловиною і без макіяжу, коли вона також приїжджала на циркове шоу.

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