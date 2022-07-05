У білому светрі із в'язаними квітами: нова міністерка економіки у дивному образі прийняла присягу

У білому светрі із в'язаними квітами: нова міністерка економіки у дивному образі прийняла присягу

Сільвіна Батакіс вирішила одягти на офіційну церемонію светр із яскравим в'язаним акцетом.

Вчора, 4 липня, у будівлі уряду в Буенос-Айресі нова міністерка економіки Сільвіна Батакіс прийняла присягу. Проводив церемонію президент Аргентини Альберто Фернандес. Він теплими обіймами привітав Батакіс.

Альберто Фернандес і Сільвіна Батакіс / Фото: Associated Press

Сільвіна Батакіс / Фото: Associated Press

Сільвіна обрала для офіційної церемонії досить дивний аутфіт. На ній був білий светр з високою горловиною, прикрашений з одного боку різнокольоровими в'язаними квітами.

Сільвіна Батакіс / Фото: Associated Press

На наш погляд, такий светр більше би підійшов для майстеркласу із в'язання чи для походу на шкільний конкурс декоративно-ужиткового мистецтва.

Верх міністерка поєднала із чорною спідницею міді, чорними капроновими колготами і чорними туфлями. Із верхнього одягу на ній було біле твідове пальто.

Сільвіна Батакіс / Фото: Associated Press

Батакіс розпустила волосся і одягла оптичні окуляри у червоній оправі.

Сільвіна Батакіс / Фото: Associated Press

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