У білому светрі із в'язаними квітами: нова міністерка економіки у дивному образі прийняла присягу

Сільвіна Батакіс вирішила одягти на офіційну церемонію светр із яскравим в'язаним акцетом.
Вчора, 4 липня, у будівлі уряду в Буенос-Айресі нова міністерка економіки Сільвіна Батакіс прийняла присягу. Проводив церемонію президент Аргентини Альберто Фернандес. Він теплими обіймами привітав Батакіс.
Сільвіна обрала для офіційної церемонії досить дивний аутфіт. На ній був білий светр з високою горловиною, прикрашений з одного боку різнокольоровими в'язаними квітами.
На наш погляд, такий светр більше би підійшов для майстеркласу із в'язання чи для походу на шкільний конкурс декоративно-ужиткового мистецтва.
Верх міністерка поєднала із чорною спідницею міді, чорними капроновими колготами і чорними туфлями. Із верхнього одягу на ній було біле твідове пальто.
Батакіс розпустила волосся і одягла оптичні окуляри у червоній оправі.
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