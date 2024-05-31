У білому та трохи пом'ятому костюмі: королева Летиція приїхала на ярмарку

Королева Летиція була присутня на відкритті Мадридського книжкового ярмарку 2024 року в парку Ель-Ретіро.

83 виставка відкрилася під девізом "Спорт висвітлює ярмарок". Будучи прихильницею літератури, королева Летиція не хотіла пропустити такий важливий захід і опинилася у центрі загальної уваги, приїхавши на нього.

Схоже, королева Летиція не збирається відмовлятися від улюблених їй штанних костюмів на користь літніх суконь. На захід вона приїхала в білому лляному костюмі, штани якого трохи пом'ялися і в смарагдовому топі з мереживним оздобленням. І завершила образ білими вже улюбленими кедами від Vivobarefoot, які носить від того часу, як зламала фалангу пальця.

Зазвичай у літню пору року королева полюбляла завжди носити еспадрильї, але не відомо, чи зможе вона робити це найближчими місяцями, враховуючи травму. Летиція мала її фірмовий макіяж і кілька мініатюрних золотих сережок у вухах, зокрема і сережки зі смарагдами.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Своєю появою на ярмарку дружина короля Філіпа VI підтвердила свою відданість літературі. Як колишня журналістка, Летиція завжди наголошувала, наскільки важлива для неї ця сфера життя.

Нагадаємо, вчора Летиція та Філіп відвідали Галерею королівських колекцій у Мадриді, де Її Величність з'явилася у блакитному лляному костюмі, який носила з цими самими кедами.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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