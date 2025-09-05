У білому топі і майже без макіяжу: королева Мері відвідала робочу зустріч

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

На роботу Її Величність приїхала у простому білому топі, на шиї у неї була підвіска, а на обличчі окуляри від Gucci. Королева Мері була практично без макіяжу, принаймні такого насиченого, що вона зазвичай робить для своїх публічних виходів.

53-річна королева Мері заснувала компанію Mary Fonden 2007 року, лише через три роки після весілля зі спадковим принцом Фредеріком (нині королем Фредеріком X). Мета організації — покращити життя вразливих жінок, дітей та сімей, а дозвілля молоді було одним із пунктів порядку денного цієї зустрічі.

Королева Мері / © instagram.com/mary_fonden

У публікації в Instagram, опублікованій Фондом, Мері сидить за столом та проводить нараду.

Реклама

Днем раніше, нагадаємо, королева Мері відвідала церемонію вручення нагород Фонду Carlsberg Research Awards у Гліптотеку, де з’явилася в штанному костюмі в квітковий принт.