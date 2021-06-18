У білому топі і з особливою підвіскою на шиї: герцогиня Кейт на відкритті Королівського фонду

Кенсінгтонський палац представив нову фотографію Кейт Міддлтон.
На знімку дружина принца Вільяма зображена під час відкриття Королівського фонду для дітей молодшого віку, який буде сприяти усвідомленню та вжиття заходів у зв'язку з надзвичайним впливом перших років життя з метою перетворення суспільства для майбутніх поколінь.
Одягнена 39-річна герцогиня Кембриджська в білий топ, а на шиї у неї красується золота підвіска у вигляді монети. Це прикраса від бренду Daniella Draper, на кулоні вигравірувані перші літери імен дітей Кетрін: принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї і три зірочки.
У герцогині розпущене і акуратно укладене волосся, на обличчі легкий макіяж, а у вухах сережки-кільця з маленьким перловим камінням.
Нещодавно, нагадаємо, герцогиня Кетрін була присутня на прийомі для лідерів G7 в Корнуоллі, де стала зразком елегантності і розкішного смаку, адже прийшла на захід в красивому образі. Ансамбль герцогині складався з молочної сукні-пальта Alexander McQueen. Вбрання вона поєднала із розкішним вінтажним клатчем з бісером і вишивкою від бренду Josef і туфлями-човниками з вирізами і бантиками на п'яті від бренду Aquazzura.
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