У білому топі, штанях та кросівках: королева Максима в несподіваному аутфіті з'явилася на Олімпіаді

Королева Максима з'явилася на публіці у білій майці та світлих штанах, які доповнила помаранчевою панамою та зручними кросівками. У неї у вухах були сережки-кільця, на пальці виблискувала обручка і заручальна каблучка, волосся було зібране в хвіст, а в макіяжі королева підкреслила очі. Також Максим зробила світлий манікюр і в руках несла жакет відтінку деніму.

Королівська родина Нідерландів / Фото: Getty Images

На Олімпійські ігри до Парижа Максима приїхала зі своїм чоловіком королем Віллемом-Олександром та старшими доньками – принцесою Катаріною-Амалією та принцесою Алексією. Сімейство вболівало за спортсменів під час матчу гандболу між Нідерландами та Іспанією в четвертий день на арені South Paris у Парижі.

Королівська родина Нідерландів / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, королева Максима поділилася селфі зі своєю дочкою Катаріною-Амалією в королівському акаунті нідерландської родини в Instagram.

Королева Максима з дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

Читайте також: