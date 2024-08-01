У білому топі та червоному жакеті: стильна королева Мері вболівала на Олімпіаді

Мері була зазнімкована під час гандбольного матчу Данія – Швеція на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі на арені South Paris Arena 6.

Королева була одягнена у білий топ і темно-червоний жакет, одягла окуляри та волосся зібрала у хвіст, а макіяж зробила у натуральних відтінках. Її Величність доповнила образ золотими сережками, намистом з підвіскою "F" від бренду Halberstadt і більшою золотою підвіскою з літерою "M" від Dulong Fine Jewelry. Також вона мала світлий манікюр.

Королева Мері / Фото: Getty Images

На церемонію відкриття Олімпіади в Парижі королева Мері приїхала у червоно-білому аутфіті та з цими ж прикрасами на шиї. А в Instagram данська королівська родина показала селфі, зроблене на фоні Ейфелевої вежі.

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