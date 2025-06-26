- Дата публікації
У білому топі та чорній спідниці з поясом: розкішна королева Летиція на заході в палаці
Королева Летиція зустрілася з жіночою збірною УЄФА, яка бере участь у ЄВРО-2025. Захід відбувся у палаці Ла-Сарсуела в Мадриді.
Жіноча збірна Іспанії візьме участь у ЄВРО-2025 серед жінок, 14-му випуску турніру, який проходитиме від 2 до 27 липня у Швейцарії.
Напередодні нового жіночого чемпіонату Європи, що обіцяє стати історичним, королева Летиція прийняла на аудієнції гравців жіночої збірної Іспанії.
Королева з’явилася на прийомі в топі без рукавів білого кольору з коміром і чорній спідниці міді з невеликим розрізом спереду та широким поясом на талії — обидва вбрання від Emporio Armani. Летиція поєднала лук з чорними слінгбеками на невисоких підборах, круглими золотими сережками та каблучкою Coreterno. У Її Величність було гарно укладене локонами волосся, а на обличчі був виразний макіяж.
Нагадаємо, днями королева Летиція була присутня з чоловіком королем Філіпом на церемонії святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат, куди приїхала в сукні з деніму від Carolina Herrera.