У білому топі та чорній спідниці з поясом: розкішна королева Летиція на заході в палаці

Королева Летиція / © Getty Images

Жіноча збірна Іспанії візьме участь у ЄВРО-2025 серед жінок, 14-му випуску турніру, який проходитиме від 2 до 27 липня у Швейцарії.

Напередодні нового жіночого чемпіонату Європи, що обіцяє стати історичним, королева Летиція прийняла на аудієнції гравців жіночої збірної Іспанії.

Королева з’явилася на прийомі в топі без рукавів білого кольору з коміром і чорній спідниці міді з невеликим розрізом спереду та широким поясом на талії — обидва вбрання від Emporio Armani. Летиція поєднала лук з чорними слінгбеками на невисоких підборах, круглими золотими сережками та каблучкою Coreterno. У Її Величність було гарно укладене локонами волосся, а на обличчі був виразний макіяж.

Нагадаємо, днями королева Летиція була присутня з чоловіком королем Філіпом на церемонії святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат, куди приїхала в сукні з деніму від Carolina Herrera.