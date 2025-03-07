У білому топі та джинсах: принцеса Марія-Олімпія на модному шоу у Парижі

Принцеса Греції Марія-Олімпія приїхала на Тиждень моди в Парижі.
28-річна принцеса завітала на показ жіночої колекції бренду Chloe сезону осінь-зима 2025-2026, представленої в четвер на Паризькому тижні моди.
Марія-Олімпія приїхала на показ у білому мереживному топі та білих джинсах-кльош з високою талією, взута була в босоніжки з відкритим носом, а на плечі у дівчини висіла золота сумка.
Принцеса розпустила волосся і зробила легкий макіяж, у неї на шиї була золота прикраса, вона зробила чорний манікюр та педикюр.
Минулого місяця Марія-Олімпія відвідувала Лондонський тиждень моди і була зазнімкована на показі Burberry у британській столиці. Одягнена дівчина була в мініатюрні шорти кольору хакі та подовжений смугастий жакет із широким поясом, що підкреслює талію.
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