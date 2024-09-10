У білому топі та класичних штанях: королева Летиція на прийомі в королівському палаці

Королева Летиція організувала прийом для Асоціації жінок-музикантів та представників Іспанської асоціації бокового аміотрофічного склерозу у Королівському палаці у Мадриді.
Королева з'явилася на зустрічі в білому топі з рукавами довжиною три чверті та чорних штанях, взула білі босоніжки на квадратних підборах і доповнила класичний образ золотими сережками-кільцями від Nydia Atenea та своєю улюбленою каблучкою Coreterno.
Летиція розпустила волосся і легкий денний макіяж був на обличчі. Після літньої відпустки Її Величність натхненна повернулася до роботи.
Нагадаємо, що днями вони з королем Філіпом VI відвідали месу на честь Хуана Гомеса-Асебо в Кафедральному соборі Збройних сил у Мадриді.
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