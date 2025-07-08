ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

У білому топі та небесно-блакитному костюмі: Шарлотта Казірагі на показі Chanel

Шарлотта Казірагі приїхала на показ Модного бренду Chanel.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Бренд представив нову колекцію Chanel Haute Couture сезону осінь/зима 2025/2026 у межах Паризького тижня моди. Амбасадорка бренду Шарлотта Казірагі приїхала на показ у білому топі, небесно-блакитному костюмі з твіду від Chanel і мініатюрній спідниці з накладними кишенями. Казірагі взула лаковані туфлі із застібками теж від Chanel на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку сумку з лакованої шкіри на короткій ручці.

Шарлотта зібрала волосся в недбалий пучок, зробила дуже легкий мейкап і рожевим лаком нафарбувала нігті.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Нагадаємо, в січні цього року племінниця князя Монако Альбера II відвідала Паризький тиждень моди, де з’явилася в чорній короткій сукні-пальті з твіду, розшитій паєтками з коміром-стійкою, чорних щільних колготах і високих чоботях на стійких підборах.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та її чоловік Дмитро Рассам / © Associated Press

Шарлотта Казірагі та її чоловік Дмитро Рассам / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казіраги принцеса Кароліна / © Getty Images

Шарлотта Казіраги принцеса Кароліна / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie