- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
У білому топі та небесно-блакитному костюмі: Шарлотта Казірагі на показі Chanel
Шарлотта Казірагі приїхала на показ Модного бренду Chanel.
Бренд представив нову колекцію Chanel Haute Couture сезону осінь/зима 2025/2026 у межах Паризького тижня моди. Амбасадорка бренду Шарлотта Казірагі приїхала на показ у білому топі, небесно-блакитному костюмі з твіду від Chanel і мініатюрній спідниці з накладними кишенями. Казірагі взула лаковані туфлі із застібками теж від Chanel на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку сумку з лакованої шкіри на короткій ручці.
Шарлотта зібрала волосся в недбалий пучок, зробила дуже легкий мейкап і рожевим лаком нафарбувала нігті.
Нагадаємо, в січні цього року племінниця князя Монако Альбера II відвідала Паризький тиждень моди, де з’явилася в чорній короткій сукні-пальті з твіду, розшитій паєтками з коміром-стійкою, чорних щільних колготах і високих чоботях на стійких підборах.