У білому топі та небесно-блакитному костюмі: Шарлотта Казірагі на показі Chanel

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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Бренд представив нову колекцію Chanel Haute Couture сезону осінь/зима 2025/2026 у межах Паризького тижня моди. Амбасадорка бренду Шарлотта Казірагі приїхала на показ у білому топі, небесно-блакитному костюмі з твіду від Chanel і мініатюрній спідниці з накладними кишенями. Казірагі взула лаковані туфлі із застібками теж від Chanel на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку сумку з лакованої шкіри на короткій ручці.

Шарлотта зібрала волосся в недбалий пучок, зробила дуже легкий мейкап і рожевим лаком нафарбувала нігті.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Нагадаємо, в січні цього року племінниця князя Монако Альбера II відвідала Паризький тиждень моди, де з’явилася в чорній короткій сукні-пальті з твіду, розшитій паєтками з коміром-стійкою, чорних щільних колготах і високих чоботях на стійких підборах.

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Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі та її чоловік Дмитро Рассам / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Associated Press Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казіраги принцеса Кароліна / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images Шарлотта Казірагі / © Getty Images