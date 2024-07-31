У білому топі та панамі: королева Максима поділилася селфі з Олімпіади у Парижі

Королівська родина Нідерландів продовжує перебувати на Олімпійських іграх у Парижі.
Король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та двоє їхніх дочок – спадкова принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Алексія вболівали на Олімпіаді за спортсменів волейбольного матчу між Нідерландами та Туреччиною, тенісного матчу між Нідерландами та Китаєм, матчу з водного поло та хокейного матчу між Нідерландами та Німеччиною.
У своєму Instagram король та королева поділилися новими знімками, де спостерігають за змаганнями. Також Максима опублікувала миле селфі зі своєю старшою дочкою принцесою Катаріною-Амалією.
На фото королева зображена у білому топі та помаранчевій панамі – офіційному кольорі нідерландської збірної. Принцеса Катаріна-Амалія була у червоній сорочці, у вухах у неї були золоті сережки, волосся розпущене, а на голові сонцезахисні окуляри.
(гортайте фото праворуч)
Також раніше ми показували вам інший образ королеви Максими на Олімпіаді, коли вона поєднувала квіткове вбрання зі зручними кросівками.
Читайте також:
- У красивій сукні та з парасолькою: королева Летиція на трибунах Олімпійських ігор у Парижі
- Сховалася за кепкою та окулярами: Ніколь Кідман сходила на змагання зі скейтбордингу на Олімпіаді-2024
- На тлі Ейфелевої вежі: принцеса Леонор та її сестра Софія поділилися новими фото з Олімпіади