У білому топі та панамі: королева Максима поділилася селфі з Олімпіади у Парижі

Король Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та двоє їхніх дочок – спадкова принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Алексія вболівали на Олімпіаді за спортсменів волейбольного матчу між Нідерландами та Туреччиною, тенісного матчу між Нідерландами та Китаєм, матчу з водного поло та хокейного матчу між Нідерландами та Німеччиною.

У своєму Instagram король та королева поділилися новими знімками, де спостерігають за змаганнями. Також Максима опублікувала миле селфі зі своєю старшою дочкою принцесою Катаріною-Амалією.

На фото королева зображена у білому топі та помаранчевій панамі – офіційному кольорі нідерландської збірної. Принцеса Катаріна-Амалія була у червоній сорочці, у вухах у неї були золоті сережки, волосся розпущене, а на голові сонцезахисні окуляри.

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Також раніше ми показували вам інший образ королеви Максими на Олімпіаді, коли вона поєднувала квіткове вбрання зі зручними кросівками.

Король Віллем-Олександр та королева Максима з дочками Катаріною-Амалією та Алексією / Фото: Instagram королівської родини Нідерландів

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