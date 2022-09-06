У білому топі та широких штанях: Меган із чоловіком принцом Гаррі приїхала до Дюсельдорфа

Після виступу на саміті One Young World Summit у Манчестері герцог та герцогиня Сассекські вирушили до Німеччини та сьогодні з'явилися на заході на честь Invictus Games у Дюссельдорфі.

Меган Маркл та принц Гаррі зустрінуться там із офіційними особами, щоб відзначити відлік одного року до ігор 2023-го, які відбудуться якраз у Дюссельдорфі.

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

Бригадний генерал Альфред Марсталлер, виконавчий директор Invictus Games у Дюссельдорфі, сказав, що для учасників велика честь вітати пару на заході.

Учора в Манчестері Меган була у червоному ансамблі від Another Tomorrow.

Меган і Гаррі в Манчестері / Фото: Associated Press

А в Німеччині на заході з'явилася в білому топі від Anine Bing з англійською проймою та широких молочно-бежевих штанях із високою талією, які поєднувала з білими туфлями-човниками на підборах.

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

Герцогиня доповнила образ кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті, а також каблучками, зробила макіяж з акцентом на очі та зібрала волосся у низький пучок.

Принц Гаррі був у сірому костюмі, білій сорочці на якій розстебнув верхні ґудзики і взув коричневі замшеві туфлі.

Меган у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

На заході Сасекські виголосили промови, а після цього підписали спеціальну гостьову книгу, відому як Золота книга. За словами міського чиновника, королева Єлизавета II нібито підписала книгу під час візиту до Дюссельдорфа 1960-го року.

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Тим часом, монархиня сьогодні вітала нову прем'єр-міністерку Великої Британії в Шотландії.

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