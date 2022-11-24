У білому топі та вовняному кардигані: розглядаємо образ Меган Маркл, у якому вона прийшла на роботу

У своєму Instagram 24-річна зірка поділилася милим фото, на якому позує разом із Меган Маркл та її чоловіком принцом Гаррі.

"Схвильована тим, що мала честь поговорити з герцогинею в її подкасті Archetypes, де я говорила про силу, яку мають жінки як творці змін. Дуже вдячна за те, що ви в мене є!", - зворушливо підписала фото Аманда.

Меган була в білому топі поверх якого одягла кавовий вовняний кардиган з короткими рукавами, вона була у світлих штанях, а на талії вона мала коричневий пояс. На шиї у герцогині сяяла золота підвіска з каменем. Волосся герцогиня розпустила та розчесала за проділом, а також зробила макіяж з акцентом на очі та повіки.

Принц Гаррі був у чорній футболці-поло та усміхався. Герцог Сассекський часто з'являвся в різних епізодах подкасту своєї дружини і передостанній випуск не став винятком. Очікується, що наступний та останній епізод "Архетипів" з'явиться на платформі Spotify наступного вівторка.

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