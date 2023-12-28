У білому топі та жакеті Mango: королева Летиція під час святкових канікул несподівано з'явилася на публіці

Цього тижня іспанська королівська родина перебуває у відпустці, але королева Летиція піднесла шанувальникам цікавий сюрприз.

Королева Летиція зустрілася з легендарним радіодуетом Gomaespuma — Хуаном Луїсом Кано та Гільєрмо Фессером, які знялися разом з Її Величністю у спеціальному ролику через 17 років після завершення своєї програми.

Королева Летиція

На знімання Летиція приїхала у жакеті від Mango, білому топі та у чорних штанях. Цей же жакет королева Летиція одягала на знімання різдвяного привітання 2021 року.

Королева Летиція

Нагадаємо, минулого тижня королева Летиція виконала свої офіційні зобов'язання щодо участі у заключному концерті головування Іспанії в Європейському Союзі. Зустріч, на якій вона з'явилася в елегантному оксамитовому костюмі від Paco Rabanne, стала фінальною цього року.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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