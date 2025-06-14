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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

У білому вбранні і перлах: королева Камілла сяяда в розкішному образі на дні народження короля

Її Величність з'явилася в однотонному вбранні та вінтажних прикрасах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Trooping the Color — це урочистий парад на честь офіційного дня народження британського монарха. У заході беруть участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней та понад 400 музикантів.

Цей захід відвідала дружина Чарльза III — 77-річна королева Камілла. Вона обрала цього року біле вбрання від Anna Valentine, яке включало пальто з довгими рукавами в її улюбленому вільному фасоні, сукню, а також крислатий легкий капелюшок асиметричного дизайну від Philip Treacy.

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Образ Камілла доповнила розкішними перлами та діамантами — сережками у вухах та кольє-чокером. До речі, цей же набір прикрас вона носила і минулого року на святкуванні дня народження короля Чарльза.

Також літнє пальто королеви прикрашала розкішна брошка Гренадерської гвардії. Спочатку брошка була подарована королеві Єлизаветі II незадовго до її 16-річчя 1942 року, коли її назвали полковичкою Гренадерської гвардії.

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Принцеса Кейт одягла на парад цього року вбрання бірюзового кольору від Catherine Walker, а принцеса Шарлотта носила сукню з білим поясом, яка була в одному кольорі з вбранням її матері.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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