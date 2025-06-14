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У білому вбранні і перлах: королева Камілла сяяда в розкішному образі на дні народження короля
Її Величність з'явилася в однотонному вбранні та вінтажних прикрасах.
Trooping the Color — це урочистий парад на честь офіційного дня народження британського монарха. У заході беруть участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней та понад 400 музикантів.
Цей захід відвідала дружина Чарльза III — 77-річна королева Камілла. Вона обрала цього року біле вбрання від Anna Valentine, яке включало пальто з довгими рукавами в її улюбленому вільному фасоні, сукню, а також крислатий легкий капелюшок асиметричного дизайну від Philip Treacy.
Образ Камілла доповнила розкішними перлами та діамантами — сережками у вухах та кольє-чокером. До речі, цей же набір прикрас вона носила і минулого року на святкуванні дня народження короля Чарльза.
Також літнє пальто королеви прикрашала розкішна брошка Гренадерської гвардії. Спочатку брошка була подарована королеві Єлизаветі II незадовго до її 16-річчя 1942 року, коли її назвали полковичкою Гренадерської гвардії.
Принцеса Кейт одягла на парад цього року вбрання бірюзового кольору від Catherine Walker, а принцеса Шарлотта носила сукню з білим поясом, яка була в одному кольорі з вбранням її матері.